V Ružinove plánuje investor vybudovať polyfunkčný komplex

Bratislava 4. januára (TASR) - V bratislavskom Ružinove v blízkosti trhoviska Miletičova plánuje investor vybudovať nový polyfunkčný komplex Nový trh. Dotknutý pozemok sa nachádza na ulici Ružová dolina a momentálne na ňom stojí nebytový objekt Kovoprojektu, ktorý bude zbúraný. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Intrade Financial Investments predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Projekt Nový Trh má vytvoriť nový uličný priestor, nadviazať na susedné trhovisko, rozšíriť tento verejný priestor a priniesť do neho nové funkcie občianskej vybavenosti, ako aj priestory na oddych, šport a detské ihrisko. Dominantnou funkciou polyfunkčného domu má byť bývanie, prevažne v dvoj- a trojizbových bytoch. Zámer počíta aj s funkciu bývania, verejným námestím s prírodným svahom slúžiacim aj ako amfiteáter pre možné spoločenské podujatia, taktiež aj s hotelom.



Objekt má pozostávať z dvoch častí, nižšej 14-podlažnej časti, ktorá má tvar "brány" s otvorom do úrovne deviateho podlažia, a vyššej časti – 20-podlažnej veže. Tá bude od nižšej časti oddelená päťpodlažným objektom s verejnou obchodnou pasážou. "Výškové usporiadanie čiastočne nadväzuje na administratívne budovy v okolí. Strecha je riešená ako extenzívna zelená strecha. Pod celým objektom je navrhované trojpodlažné podzemné parkovisko," deklaruje investor s tým, že v podzemnej garáži bude 440 parkovacích miest a deväť v exteriéri, ako náhrada zrušených pozdĺžnych stojísk v dôsledku zobojsmernenia časti komunikácie na ulici Ružová dolina.



Predpokladaný termín začatia výstavby je v roku 2024. S jej dokončením sa ráta o tri roky neskôr. Celkové predpokladané náklady stavby odhaduje investor na zhruba 33 miliónov eur.