V Ružinove pribudne ďalší výbeh pre psov, tentoraz v parku

Bratislava 17. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje vybudovať ďalší oplotený výbeh pre psov. V poradí štvrtý takýto výbeh má vzniknúť v parku pred Paneurópskou vysokou školou na Tomášikovej ulici. Psí výbeh je súčasťou konceptu ružinovského bulváru.



"Najväčšou položkou bolo oplotenie, mestská časť bude ešte financovať napríklad dobudovanie rôznych hracích prvkov pre psíkov a altánku. Zvyšné úpravy sú v réžii magistrátu," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová. Postupne by tu mali pribudnúť aj lavičky či pitná fontánka.



"Aby výbeh fungoval tak, ako má, chodník, ktorý vedie k oplotenému výbehu, bude uzavretý. Pre tých, ktorí tadiaľ chodili, to však nebude žiadny veľký zásah - znamená to prejsť len o 20 metrov navyše," poznamenáva mestská časť na svojej webovej stránke.



Ružinov má v súčasnosti tri oplotené výbehy pre psov, a to na Astronomickej, Syslej a Tomášikovej ulici.