< sekcia Regióny
V sobotu sa uskutoční 50. ročník Behu Devínskou Kobylou
Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Najstaršie bežecké podujatie v prírodnom lesnom teréne na Slovensku, Beh Devínskou Kobylou (BDK), oslávi v sobotu (25. 10) jubilejný 50. ročník. „Chystáme množstvo prekvapení, nové nápady aj pár nostalgických návratov do histórie,“ avizujú organizátori podujatia na webe BDK.
Na stránke je taktiež možnosť prihlásiť sa do jednej z kategórií, ktoré sú rozdelené podľa veku, prislúchajú im aj rôzne dĺžky trate. K utorkovému poludniu bolo prihlásených 242 bežcov, 149 mužov a 93 žien.
„Naším srdcom je komunita a rodina, pretože práve vďaka ľuďom, ktorí sa rok čo rok vracajú, má Beh Devínskou Kobylou svoju dušu,“ pripomínajú organizátori.
Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Prvý ročník podujatia, ktorého zakladateľom bol orientačný bežec a tréner Juraj Nagy, sa uskutočnil v roku 1970.
Na stránke je taktiež možnosť prihlásiť sa do jednej z kategórií, ktoré sú rozdelené podľa veku, prislúchajú im aj rôzne dĺžky trate. K utorkovému poludniu bolo prihlásených 242 bežcov, 149 mužov a 93 žien.
„Naším srdcom je komunita a rodina, pretože práve vďaka ľuďom, ktorí sa rok čo rok vracajú, má Beh Devínskou Kobylou svoju dušu,“ pripomínajú organizátori.
Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Prvý ročník podujatia, ktorého zakladateľom bol orientačný bežec a tréner Juraj Nagy, sa uskutočnil v roku 1970.