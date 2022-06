V sobotu si ľudia budú môcť prehliadnuť remorkér Šturec v Bratislave

Bratislava 11. júna (TASR) - Návštevníci hlavného mesta aj Bratislavčania si budú môcť v sobotu prehliadnuť národnú kultúrnu pamiatku remorkér Šturec. Uskutoční sa to pri príležitosti 100. výročia plavebného podniku Slovenska plavba a prístavy. Informovalo o tom Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy.



Organizované vstupy pre návštevníkov budú pri vstupnej bráne číslo sedem, v smere do areálu Zimného prístavu na Pribinovej ulici v Bratislave. "Z dôvodu stavebných prác na Pribinovej ulici odporúčame návštevníkom použiť mestskú hromadnú dopravu a vystúpiť na zástavke Most Apollo," priblížilo múzeum.



Prehliadka bude s odborným výkladom. Záujemcovia budú mať k dispozícii tri vstupy o 10.00, 12.00 a 14.00 h. Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50 osôb. Vstup bude podľa múzeum umožnený len po registrácii na e-mailovej adrese sturec.remorker@gmail.com.



"Plavidlo je po rekonštrukcii, preto je nutné dôsledne dodržiavať pokyny odborných pracovníkov," zdôraznilo múzeum. Dodalo, že potrebná je pevná obuv.