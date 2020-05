Bratislava spúšťa poslednú etapu modernizácie karloveskej radiály

Bratislava 2. mája (TASR) - V Bratislave spúšťa mesto v sobotu tretiu a zároveň poslednú etapu modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Práce na najdlhšej a najkomplikovanejšej časti trate, od tunela po Molecovu, majú trvať do septembra a vyžiadajú si viaceré zmeny v prevádzke MHD i dopravné obmedzenia.



V rámci stavebných prác budú vymieňať koľajnice, upravovať koľajový zvršok i spodok. V úseku bude kompletne vylúčená električková doprava. Spojenie do mestských častí Karlova Ves a Dúbravka bude zabezpečené náhradnou autobusovou dopravou. Obmedzenia sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy. "Obmedzenia by mali trvať do septembra, keď má byť Karlovesko-dúbravská radiála kompletne zmodernizovaná," informovalo hlavné mesto.



Zmeny premávky MHD sa dotknú električiek číslo 4 a 9. Tie budú obsluhovať spojenie medzi Zlatými pieskami a centrom mesta, respektíve medzi Ružinovom a centrom mesta. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra a na Šafárikovom námestí. Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od novej budovy SND cez Molecovu a na Dlhé diely v smere Kuklovská.



Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od novej budovy SND cez Molecovu až do Dúbravky Pri kríži. Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera. Linky 33 a 133 nahradí linka X33.



Automobilová doprava pôjde v jednom jazdnom pruhu v úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi, a v smere do centra mesta v úseku za mostom Lafranconi po River park. Pre rekonštrukciu trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením. Mesto odporúča vodičom z Dúbravky vyhnúť sa Karloveskej ulici a na spojenie s centrom mesta využiť ulice Harmincova a Janka Alexyho.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. V rámci stavebných prác modernizácie sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského).