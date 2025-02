Bratislava v sobotu zažije noblesu Prešporského bálu

Bratislava 15. februára (TASR) - Do atmosféry minulého storočia sa v sobotu vrátia hostia Prešporského bálu. V poradí 21. ročník podujatia, ktoré "je oslavou elegancie, krásy a tanca, ale aj pripomienkou bohatej histórie hlavného mesta", sa uskutoční v bratislavskej Redute. V historických priestoroch Slovenskej filharmónie na troch scénach počas večera vystúpia Replay Band, Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča či Cigánski diabli.



Organizátori noblesného bálu, ktorý si pripomína tradície z čias multietnickej Bratislavy, sa tento rok inšpirovali obdobím prvej republiky. "V tom čase sa Prešporok stal synonymom kultúry, spoločenského života a šarmu. Týmto bálom chceme vzkriesiť túto jedinečnú éru a preniesť jej čaro do dnešných dní, aby sme mohli spolu znovu zažiť krásu okamihu, keď sa tradícia snúbi s modernou," uviedol Vladimír Vondrák, hlavný organizátor a producent bálu, ktorý patrí k vrcholu plesovej sezóny na Slovensku.



O zábavu počas fašiangového večera spájajúceho tradičné prvky s modernou hubou sa postarajú Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča, Cigánski diabli, Replay Band, Adam Ďurica, Tina a ďalší umelci.



Organizátori avizujú aj niekoľko prekvapení, či už hudobných alebo umeleckých. "Ale návštevníci sa môžu tešiť aj na tradičné prvky ako polnočné prekvapenie, tanec v maskách, či mimoriadne vydanie Polnočného magazínu," dodávajú organizátori bálu, ktorého súčasťou bude aj gastronómia s chuťami Prešporka v modernom prevedení.



Na Prešporskom bále nebude chýbať ani tento rok prvé uvedenie mladých dám a pánov do spoločnosti a udeľovanie Ceny Júliusa Satinského - Bratislavská čučoriedka. Na základe rozhodnutia Čestnej rady ju udelia v dvoch kategóriách - osobnosť a idea-počin.