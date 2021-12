V bratislavskej Starej tržnici spustili zbierku pre ľudí bez domova

Bratislava 21. decembra (TASR)- V Starej tržnici v centre Bratislavy sa do stredy (22. 12.) večera koná materiálna zbierka pre ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depaul Slovensko vytvorila zoznam 15 konkrétnych vecí, ktoré budú môcť ľudia priniesť a podporiť tak jej službu.



"Ako organizácia sme tu každý jeden deň pre 300 ľudí v núdzi a je toho dosť, čo denne v rámci našej služby potrebujeme či vieme rozdať," uviedla na sociálnej sieti organizácia. V rámci materiálnej zbierky privíta zimné topánky veľkosti 43, 44, 45, zimné čiapky, rukavice, hrubé zimné ponožky (pánske), DVD s filmami, posteľné plachty (najlepšie na gumičku), paštéty, majonézu, cesnak, chren, konzervy (rybičky, tuniaky), mäkký syr, 'vifonky', konzervované mäso a hotové jedlá či sladkosti.



"Čokoľvek z tohto zoznamu môže verejnosť zaniesť do stredy priamo do budovy Starej tržnice v čase od 14.00 do 18.00 h," spresnil Depaul. Ak má niekto doma hoci staršiu, no funkčnú zimnú bundu, môže ju priniesť a nechať priamo na vešiaku pred Starou tržnicou. Nezisková organizácia tu bude rozdávať zimné bundy pre ľudí bez domova.