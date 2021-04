V Starom Meste bude Podchod študentov 16. novembra 1989

Bratislava 29. apríla (TASR) – Na mapu bratislavského Starého Mesta pribudne od 1. júna Park Gábora Barossa, Schody rabína Armína Friedera, Podchod pamäti a Podchod študentov 16. novembra 1989. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, ktorí schválili pomenovanie štyroch verejných priestorov v centre hlavného mesta. Ešte v septembri 2020 návrh odobrili staromestskí miestni poslanci.



Názov Park Gábora Barossa bude niesť priestor medzi ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadnou stranou Štúrovej ulice, pre ktorý sa po rekonštrukcii ujal pracovný názov Landererov park pri Šafárikovom námestí. Pomenovaný bude po vtedajšom uhorskom ministrovi priemyslu a dopravy, ktorý bol iniciátorom postavenia prvého stáleho železného mosta v Bratislave, vtedajšom Prešporku, ktorý je známy pod názvom Starý most.



Schodmi rabína Armína Friedera, prvého povojnového rabína, sa pomenujú schody pri Moste SNP tvoriace spojnicu medzi Židovskou ulicou a podchodom vyúsťujúcim v lokalite Rybného námestia, teda kde do asanácie v roku 1969 stála Neologická synagóga a kde sa v súčasnosti nachádza centrálny pamätník obetí holokaustu.



Zároveň podchod pre peších pod oboma hlavnými komunikáciami Mosta SNP, ktorý spája schody zo Židovskej ulice s Rybným námestím, bude niesť názov Podchod pamäti. V tejto súvislosti chce Židovská náboženská obec Bratislava tento podchod v zanedbanom a nedôstojnom stave obnoviť. Kľúčovou súčasťou zámeru bude pomocou modernej audiovizuálnej projekcie, nadväzujúc na centrálny pamätník holokaustu, pripomenúť mená vyše 10.000 židovských obyvateľov Bratislavy, ktorí sa stali obeťou rasovej perzekúcie. Druhá časť bude pozostávať z projekcie historických fotografií, ktoré aj pomocou slovenských a anglických popisných textov stručne priblížia dejiny židovskej komunity v hlavnom meste spolu so zaniknutými objektmi podhradia.



Pomenovať by sa mal taktiež podchod pod Hodžovým námestím, a to na Podchod študentov 16. novembra 1989. Pripomínať má „hlas a odvahu mladých ľudí, v roku 1989 študentov bratislavských vysokých a stredných škôl, s ktorou verejne vyjadrili svoje postoje k vtedajšiemu dianiu a nespokojnosť s totalitným komunistickým režimom".