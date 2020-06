V Starom Meste dokončili nové zariadenie opatrovateľskej služby

Bratislava 1. júna (TASR) – Demografická krivka, potvrdzujúca starnutie obyvateľstva je neúprosná a týka sa aj Slovenska. Investícia do vybudovania zariadenia pre seniorov je preto chvályhodná a významná. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak to v pondelok uviedol pri príležitosti slávnostnej kolaudácie novopostaveného zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto v Bratislave. S kapacitu 42 miest je určené na krátkodobú starostlivosť.







Krajniak zvýraznil i fakt, že výstavbu sa podarilo dokončiť o pol roka skôr, ako bolo pôvodne plánované a finalizácia neustala ani v čase poznačenej pandémiou nového koronavírusu. "Verím, že bratislavské Staré Mesto bude touto investíciou inšpiráciou i pre ostatné mestské časti, obce a mestá na Slovensku," uviedol minister. Deklaroval i ochotu rezortu práce podieľať sa v rámci príspevku štátu na dofinancovaní vybavenia zariadenia.



Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová (SaS) poukázala na to, že projekt prepája snahy viacerých starostov mestskej časti. "S iniciatívou prišiel ešte pán starosta Andrej Petrek, o dokončenie prípravy samotnej realizácie sa postaral môj predchodca Radoslav Števčík,“ pripomenula.



Práve bývalý šéf staromestskej samosprávy v príhovore poznamenal, že projekt mal aj dosť neprajníkov. "Preto by som rád poďakoval všetkým, ktorí tento zámer podporovali. Fakt, že myšlienka sa premenila na realizáciu i napriek výmene vedenia mestskej časti dokazuje, že je to zmysluplný projekt," dodal.



Riaditeľ staromestského Seniorcentra Matej Alex spresnil, že pracovníci zariadenia poskytnú opateru seniorom, ktorí potrebujú prechodne vyriešiť situáciu, kým nájdu trvalé riešenie.



"Napríklad občanom, ktorí sa vracajú z nemocnice a nemá sa o nich kto postarať, či v prípade, že ich príbuzní odcestujú a seniori by sa doma sami nedokázali o seba postarať,“ objasnil. Presťahovať by sa mali aj klienti z troch menších staromestských zariadení opatrovateľskej služby, ktoré sú už z rôznych dôvodov nevyhovujúce. Prevádzka potrebuje ešte povolenie hygienikov, prví klienti by sa podľa odhadu samosprávy mohli do zariadenia nasťahovať v priebehu letných prázdnin.



Náklady na vybudovanie dosiahli 2,7 milióna eur, 200 000 eur poskytol štát ako dotáciu v rámci projektov, ktoré podporila vláda počas výjazdového rokovania v novembri 2019. Zariadenie má i samostatnú kuchyňu a práčovňu, znížia sa preto náklady na externých dodávateľov, ba čo viac, ráta sa s tým, že stravou pripravovanou v tomto zariadení by mohli zásobiť aj ďalších seniorov v opatrovateľskej starostlivosti, prípadne školské a predškolské zariadenia.



Mestská časť sa do projektu pustila po tom, ako sa jej podarilo ukončiť niekoľkoročný proces urovnania sporu so súkromnou spoločnosťou, ktorá mala pôvodne na predmetnom pozemku postaviť nájomný bytový dom.