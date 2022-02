V bratislavskom Starom Meste i Petržalke robia zbierky pre Ukrajincov

Bratislava 26. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto zbiera spacie vaky a karimatky pre ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk. O pomoc mestskú časť požiadali z radnice toho ukrajinského mesta nachádzajúceho sa 150 kilometrov od Slovenska. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Oslovili nás z radnice ukrajinského mesta Ivano-Frankivsk s prosbou o pomoc v súčasnej ťažkej situácii. Veľmi by im pomohli spacie vaky a karimatky pre tých, ktorí ostali bez strechy nad hlavou, pre tých, ktorí v obave o život opustili svoje domovy a ukrývajú sa v azylových centrách, úkrytoch či bunkroch," približuje mestská časť.



Potrebné veci je možné priniesť do staromestských centier kultúry a vzdelávania na Školskej a Gaštanovej ulici, ale tiež na miestny úrad na Vajanského nábreží. Konkrétne termíny a časy zverejnila samospráva na sociálnej sieti. Mestská časť pripomína, aby boli veci čisté a nezničené. V stredu (2. 3.) ich na Ukrajinu odvezú členovia staromestského dobrovoľného hasičského zboru.



Materiálna humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine je napríklad aj v Petržalke, organizuje ju neziskový projekt Misia – osobnosti kuriérmi spolu s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka (KZP). "Ukrajinskí utečenci potrebujú našu pomoc, či už na strane Slovenska v Ubli alebo v pohraničnej oblasti Ukrajiny vo Veľkom Bereznom," vysvetľujú organizátori.



Zbierajú sa deky, spacie vaky, periny, skladacie ležadlá, posteľná bielizeň, trvanlivé potraviny, ale tiež dezinfekčné mydlá, hygienické a zdravotnícke potreby, plienky pre deti či oblečenie pre deti i ženy. Veci je možné priniesť do Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj, zbierka trvá od soboty do 4. marca.



Do humanitárnej zbierky sa môžu zapojiť aj obyvatelia Karlovej Vsi. Deky, spacie vaky, karimatky, hygienické potreby, plienky, konzervy a trvanlivé potraviny, ale aj farbičky a veci pre deti môžu priniesť v sobotu, nedeľu (27. 2.) a pondelok (28. 2.) od 15.00 do 18.00 h k farebnému kontajneru na Karloveskej ulici 1. "Všetky vyzbierané veci pôjdu priamo na hraničný priechod v Ubli, kam momentálne prichádza množstvo uzimených, hladných a vydesených dospelých aj detí," dopĺňa mestská časť na sociálnej sieti.