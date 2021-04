V Starom Meste sa vrátilo do škôl 95 percent ôsmakov a deviatakov

Bratislava 20. apríla (TASR) – Do základných škôl v bratislavskom Starom Meste sa vrátilo 95 percent žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Opätovnému zasadnutiu do školských lavíc predchádzalo domáce testovanie kloktacími PCR testami. Dohoda o domácom testovaní vznikla podľa starostky Zuzany Aufrichtovej s riaditeľmi škôl prirodzene. Školy však uznávajú aj výsledky antigénových a klasických PCR testov.



„Učitelia mali obavy z ohrozenia zdravia počas hromadného testovania, napríklad v telocvičniach. Vítame možnosť domáceho testovania. Je to dobrý a bezpečný spôsob, ako vrátiť deti do škôl a zároveň ich udržať v bezpečnom prostredí," uviedla pre TASR Aufrichtová. Deti následne po domácom testovaní skúmavku s roztokom odovzdali triednym učiteľom. Označené vzorky putovali do laboratória, výsledky budú posielané rodičom e-mailom.



Návrat detí do škôl a zlepšovanie situácie starostka víta. Podotýka, že je to dôležité pre končiace ročníky, rovnako ako pre prvý stupeň základných škôl. „Staré Mesto dlhodobo podporuje názor, že prezenčná výučba je najlepšia. Nielen pre výučbu samotnú, ale aj pre sociálny kontakt, ktorý Zoom nenahradí," pripomenula Aufrichtová.



Žiakom, ktorí nenastúpili na prezenčnú výučbu, zabezpečí sedem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti dištančnú formu vzdelávania. Nejde však o on-line vyučovanie, na aké boli žiaci doteraz zvyknutí. „Takáto duplicitná práca sa už nedá zabezpečiť. Skôr ide o zadania rôznych domácich úloh, ktoré musia študenti vypracovať," spresnila Jana Štefková, riaditeľka ZŠ na Vazovovej ulici.



Do škôl v Ružinove nastúpilo v priemere 89 percent ôsmakov a deviatakov. „Zákonný zástupca musel v zmysle usmernení ministerstva školstva predložiť čestné vyhlásenie a antigénové testy rodiča a žiaka, ak nesúhlasil s vykonaním kloktacieho PCR testu v škole," povedala pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu. Aj v tejto mestskej časti však zostali niektorí žiaci doma. „Niektorí zákonní zástupcovia sa rozhodli napriek otvoreniu škôl žiakov ponechať na dištančnom vzdelávaní," doplnila Tóthová.