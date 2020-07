V Starom Meste vzniklo Korzo Horský park, má byť aj bezpečnejšie

Bratislava 2. júla (TASR) – V okolí Horského parku, v blízkosti novej obytnej zóny v bratislavskom Starom Meste vzniklo Korzo Horský park. Cieľom projektu je rozvinúť prirodzený potenciál lokality, ale zároveň zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a tých, ktorí do Horského parku chodia relaxovať či športovať. Je tiež odpoveďou na iniciatívu miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na časté kolízie áut a ľudí.



Korzo Horský park, ktoré vzniklo prirodzeným spojením novej obytnej zóny s Hlbokou cestou a promenádou v Horskom parku, vytvorilo jednu z najrozsiahlejších promenádnych trás v Starom Meste s prírodnými a historickými zaujímavosťami, vrátane Horárne. Nová obytná zóna je zároveň označená modrou farbou, platí v nej zákaz státia, čiže tam nie je možné zaparkovať a rýchlosť je obmedzená na 20 kilometrov za hodinu.



„Horský park je vzácne a jedinečné územie Bratislavy. Som rád, že sa nám novým korzom podarí vytvoriť bezpečnejší a kvalitný verejný priestor tým, že v ňom rozšírime prirodzený priestor pre pohyb peších," skonštatoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.



Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová označuje lokalitu za "zelené srdce" Bratislavy a Starého Mesta. „Oceňujem, keď sa obyvatelia zaujímajú o vylepšenie verejného priestoru. Impulz od občanov je vždy cenný a autentický," poznamenala.



Samosprávy ubezpečujú, že dostupnosť lokality sa týmto krokom výrazne neznížila. Do Horského parku sa návštevníci dostanú mestskou hromadnou dopravou zo zastávok Horský park, Vozovňa Hroboňova či Búdková. K dispozícii je aj linka 147, ktorej výhodou je, že v tejto zóne môže na svojej trase na požiadanie zastaviť na ktoromkoľvek mieste. Do budúcnosti je snahou, aby tento spoj premával aj častejšie, aktuálne jazdí raz za hodinu. V prípade potreby sa odporúča využiť parkovacie miesta na Lovinského ulici pri vozovni Dopravného podniku Bratislava.



Podrobnosti projektu sa návštevníci dozvedia aj na informačných tabuliach, ktoré hlavné mesto umiestnilo pri vstupoch do Horského parku.