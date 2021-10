V Bratislave by mali otvoriť nájazd z Bajkalskej na Prístavný most

Bratislava 13. októbra (TASR) - V Bratislave majú v stredu popoludní otvoriť zrekonštruovanú nájazdovú vetvu v smere z Bajkalskej ulice na Prístavný most do Petržalky. Upozorňuje na to hlavné mesto, odvoláva sa pritom na informácie spoločnosti D4R7 Construction - hlavného zhotoviteľa bratislavského nultého obchvatu (diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7).



"O opätovnom presmerovaní liniek MHD číslo 96, 196 a 98 na pôvodné trasy cez Prístavný most, tak ako boli pred rekonštrukciou, bude Dopravný podnik Bratislava priebežne informovať," podotkol magistrát.



Obnova nájazdovej vetvy v smere z Bajkalskej ulice na Prístavný most bola súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz, v rámci výstavby D4 a R7.



Uplynulé týždne otvorili 2,2 kilometra dlhý úsek D4 od križovatky Bratislava-Jarovce po križovatku Bratislava-Petržalka (Rusovce) a 6,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy (Prievoz). Na konci septembra sprístupnili vodičom 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Posledné úseky projektu D4/R7 sa otvárajú postupne.