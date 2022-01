Bratislava eviduje vyše 6300 žiadostí o vydanie parkovacej karty

Bratislava 5. januára (TASR) - V Bratislave začne od pondelka (10. 1.) platiť v prvých troch lokalitách (Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači) mestská parkovacia politika - Bratislavský parkovací asistent PAAS. Magistrát v týchto zónach eviduje už viac ako 6300 žiadostí o vydanie parkovacej karty.



Mesto odporúča obyvateľom dotknutých lokalít žiadať o parkovaciu kartu čo najskôr, aby nadobudla platnosť k pondelku, keď sa spúšťa regulácia a kontrola rezidentského parkovania. "Po tomto termíne bude možné v daných lokalitách parkovať len s platnou parkovacou kartou, alebo po zaplatení hodinovej sadzby v spoplatnenom čase," upozorňuje samospráva.



Registrovať sa a zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu či iné parkovacie karty (bonusovú, návštevnícku, abonentskú) môžu obyvatelia dotknutých zón cez web paas.sk. Tento systém vôbec ako prvý informačný systém na Slovensku integruje údaje z piatich štátnych registrov – registra fyzických osôb, registra právnických osôb, registra adries, katastra nehnuteľností a národnej evidencie vozidiel.



"Systém má po zadaní základných údajov ostatné údaje získať automaticky zo štátnych databáz (ak sú tieto údaje v databázach správne zapísané). Väčšina žiadostí je schválených automaticky a po úhrade parkovacej karty je karta vydaná," spresnilo mesto. V prípade, že z nejakého dôvodu štátne registre nedokážu systému poskytnúť všetky potrebné údaje k žiadosti, obyvatelia môžu doložiť dokumenty online a tie následne overia pracovníci klientskeho centra. "V takomto prípade trvá proces schvaľovania žiadosti o niečo dlhšie ako pri automatickom schvaľovaní," podotkol magistrát.



V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj dve hodiny parkovania denne v inej zóne za desať eur ročne.



Návštevnícka karta sa bude dať získať aj bez rezidentskej karty (parkovanie vo vlastnej garáži či nevlastnenie auta), a to na voľných 150 parkovacích hodín za rok. Zdravotne ťažko postihnutí s osobnou asistenciou môžu získať návštevnícku kartu s voľnými 500 parkovacími hodinami na rok.



Vodiči, ktorí v dotknutých zónach nemajú trvalý pobyt, budú po pondelku platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu. Tehelné pole 1,5 eura za hodinu, Dvory 4 v pracovné dni od polnoci do 18.00 h jedno euro za hodinu a Krasňany v pracovné dni od 12.00 do 06.00 h 0,5 eura za hodinu.