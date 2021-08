V úseku Blumentál – Depo Krasňany nebudú cez víkend jazdiť električky

Bratislava 20. augusta (TASR) – Pre pokračovanie rekonštrukčných prác na Račianskom mýte v Bratislave bude cez víkend vylúčená električková doprava na Račianskej električkovej radiále, a to v úseku Blumentál – Depo Krasňany. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava.







Električková linka 3 bude premávať po trase Petržalka – Blumentál cez Šafárikovo námestie, centrum, Americké námestie na Blumentál.



„V smere do Petržalky po obslúžení dočasnej konečnej zastávky Blumentál bude pokračovať cez Vazovovu a Krížnu ulicu na zastávku Americké námestie v náhradnej polohe a od zastávky Mariánska bude pokračovať po riadnej trase do Petržalky," uvádza dopravný podnik.



Na úseku, kde nebudú jazdiť električky, budú premávať náhradné autobusové linky. Linka X bude premávať v úseku Komisárky – Depo Krasňany s obsluhou všetkých zastávok po trase. Linka X3 bude premávať v úseku Blumentál – Depo Krasňany po trase Depo Krasňany – Račianska, Mýtna, Imricha Karvaša, Blumentál a Račianska.