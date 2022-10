V zastupiteľstve Devínskej Novej Vsi budú len straníci

Bratislava 31. októbra (TASR) – V miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Devínskej Novej Vsi budú v nasledujúcom volebnom období sedieť len stranícki nominanti. Žiadna zo strán či koalícií nebude mať v poslaneckom zbore väčšinu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) spojených volieb i údajov zverejnených na webe mestskej časti.



Polovicu budúcich poslancov budú tvoriť zástupcovia Strany obcí a miest – SOM Slovensko, za ktorú kandidoval aj starosta Dárius Krajčír. Za stranu sa do zastupiteľstva dostali Beata Janatová, Petra Žáčik Jendruchová, Martin Čorej, Katarína Mózsiová, Marek Čechovič a Jaroslava Kaňuchová Pátková.



O jedného poslanca menej by mala byť koalícia Team Bratislava, PS a SaS. Zvolení za ňu boli Miroslav Antal, Jozef Tittel, Lenka Hlaváčová, Veronika Veslárová a Peter Kolega.



Do miestneho zastupiteľstva bol zvolený aj Ján Žatko, ktorý kandidoval za Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení a Spolu.



"Spolu v nasledujúce roky Devínsku Novú Ves urobíme ešte lepším miestom pre život každého z nás. Pretože bude pre mňa i pre zvolených poslancov vždy na prvom mieste," napísal na sociálnej sieti Krajčír. Zároveň poďakoval obyvateľom za uplynulé štyri roky spolupráce na rozvoji mestskej časti.



Krajčír vo voľbách obhájil svoj post, keď získal 79,93 percenta hlasov. Jeho protikandidát Ján Žatko dostal 20,06 percenta hlasov. Účasť vo voľbách v Devínskej Novej Vsi dosiahla 39,50 percenta.