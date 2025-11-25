< sekcia Regióny
Bratislava: V zime sú ľudia bez domova ohrození, treba byť všímavejší
Ak si niekto všimne sediaceho alebo ležiaceho človeka bez domova, mal by si všimnúť, či je teplo oblečený, prípadne či nie je premočený.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Počas zimných dní a nocí je potrebné byť všímavejší k svojmu okoliu a v prípade potreby neváhať pomôcť alebo pomoc privolať. V mrazivom období sú obzvlášť ohrození ľudia bez domova, pre ktorých môžu nízke teploty znamenať ohrozenie života. Na sociálnej sieti to pripomína hlavné mesto, ktoré má ako prevenciu zavedený tzv. zimný protokol.
„V takomto čase je mimoriadne dôležité nebyť ľahostajnými,“ zdôrazňuje bratislavský magistrát.
Ak si niekto všimne sediaceho alebo ležiaceho človeka bez domova, mal by si všimnúť, či je teplo oblečený, prípadne či nie je premočený. Nemal by sa ani obávať spýtať sa, či nepotrebuje pomôcť, prípadne mu pomôcť nasmerovať na sociálnu službu, kde môže nájsť útočisko, teplé jedlo, hygienu, ošetrenie, ošatenie či ubytovanie.
Ak človek bez domova vykazuje príznaky podchladenia, je potrebné bezodkladne kontaktovať záchrannú službu (155). Ak sa zdôverí, že plánuje chladnú noc stráviť vonku alebo pôsobí zoslabnuto, treba sa obrátiť na niektorú z organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova alebo na mestskú políciu (159). Mestskú políciu treba volať aj v prípade, ak si človek bez domova hľadá útočisko v zbernej nádobe.
„Žiaľ, počas chladných dní a nocí sa ľudia bez domova uchýlia aj takémuto riešeniu, ktoré však môže byť životu nebezpečné, keďže sa obsah kontajnerov po vysypaní do zberných vozidiel lisuje,“ podotýka magistrát.
Na príprave a koordinácii tzv. zimného protokolu spolupracuje oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova a Mestský terénny tím (MTT). Do spolupráce sa zapájajú aj mestská polícia, mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu, terénne tímy niektorých mestských častí a mimovládne organizácie. Pomoc sa týka napríklad teplého oblečenia či odvozu do dostupnej nocľahárne vo večerných a nočných hodinách.
„V takomto čase je mimoriadne dôležité nebyť ľahostajnými,“ zdôrazňuje bratislavský magistrát.
Ak si niekto všimne sediaceho alebo ležiaceho človeka bez domova, mal by si všimnúť, či je teplo oblečený, prípadne či nie je premočený. Nemal by sa ani obávať spýtať sa, či nepotrebuje pomôcť, prípadne mu pomôcť nasmerovať na sociálnu službu, kde môže nájsť útočisko, teplé jedlo, hygienu, ošetrenie, ošatenie či ubytovanie.
Ak človek bez domova vykazuje príznaky podchladenia, je potrebné bezodkladne kontaktovať záchrannú službu (155). Ak sa zdôverí, že plánuje chladnú noc stráviť vonku alebo pôsobí zoslabnuto, treba sa obrátiť na niektorú z organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova alebo na mestskú políciu (159). Mestskú políciu treba volať aj v prípade, ak si človek bez domova hľadá útočisko v zbernej nádobe.
„Žiaľ, počas chladných dní a nocí sa ľudia bez domova uchýlia aj takémuto riešeniu, ktoré však môže byť životu nebezpečné, keďže sa obsah kontajnerov po vysypaní do zberných vozidiel lisuje,“ podotýka magistrát.
Na príprave a koordinácii tzv. zimného protokolu spolupracuje oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova a Mestský terénny tím (MTT). Do spolupráce sa zapájajú aj mestská polícia, mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu, terénne tímy niektorých mestských častí a mimovládne organizácie. Pomoc sa týka napríklad teplého oblečenia či odvozu do dostupnej nocľahárne vo večerných a nočných hodinách.