< sekcia Regióny
Nový pár v Bratislave: V zoo spojili samca leva Sambu a samicu Leiu
Samotnému spojeniu predchádzalo niekoľkotýždňové obdobie postupného zoznamovania.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V zoologickej záhrade v Bratislave spojili tento týždeň pár leva juhoafrického, samca Sambu a samicu Leiu. Levy žili totiž od vlaňajšieho príchodu samice oddelene pre aklimatizáciu. K ich „zoznámeniu“ mohlo prísť po ukončení rekonštrukčných prác na pavilóne šeliem. TASR o tom informovali zo zoo.
Samotnému spojeniu predchádzalo niekoľkotýždňové obdobie postupného zoznamovania. Od vizuálneho zoznamovania sa prebiehala výmena pachových stôp - lev a levica sa striedali vo výbehu, značkovali si územie a zvykali si nepriamo na prítomnosť toho druhého. Prvé priame stretnutie malo síce podľa zoo spočiatku dynamický priebeh, keď šelmy na seba reagovali vrčaním, situácia sa však postupne upokojila.
Každý z nich zaujal miesto na opačnej strane výbehu a nasledovalo opatrné pozorovanie. Samec zvolil skôr pasívnu stratégiu a v tichosti sledoval dianie, zatiaľ čo levica bola aktívnejšia a snažila sa upútať jeho pozornosť, miestami sa k nemu aj priblížila. „Sme radi, že reakcie oboch zvierat sú zatiaľ opatrné a bez väčšieho konfliktu. Takýto priebeh je pri spájaní veľkých šeliem prirodzený. Dá sa povedať, že ich prvé stretnutie prebehlo ukážkovo, samec ukázal dominantnosť a samica to prijala,“ skonštatoval zoológ Róbert Kondrk.
Aktuálny proces zoznamovania je podľa zoo vedený postupne a pod dohľadom odborného personálu. Vo vonkajšom výbehu sú už spoločne, avšak počas kŕmenia sú oddelení, preto ich návštevníci nemusia vždy vidieť spolu. V nasledujúcich dňoch a týždňoch budú chovatelia sledovať ďalší vývoj ich správania a postupne vyhodnocovať, ako sa ich vzťah vyvíja. veria, že si časom na seba zvyknú a vytvoria stabilný pár.
Levica Leia prišla do Bratislavy v októbri 2025 zo Zoo Dvorec pri Borovanoch v ČR. Samec Samba žije v bratislavskej zoo od roku 2023, prišiel zo ZOO Hodonín. Pôvodne prišiel kvôli levici Jawe, s ktorou sa však nepodarilo vytvoriť pár. Jawa ho odmietala a vlani v lete uhynula. Keďže levy sú spoločenské mačkovité šelmy, bolo podľa zoo dôležité nájsť mu novú partnerku.
