V Bratislave sa bude testovať aj v MHD

Bratislava 20. januára (TASR) – Bratislava a jej mestské časti predbežne pripravili v hlavnom meste pre skríningové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 spolu 290 testovacích tímov, ktoré sa dočasne pridajú k už existujúcim 19 mobilným odberovým miestam.



Testovať sa bude aj vo vozidlách MHD, a to v 41 autobusoch, v štyroch trolejbusoch a v dvoch električkách, ktoré budú tiež slúžiť ako odberové miesta. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



„Testovanie v Bratislave naďalej intenzívne pripravujeme tak, aby sa každý na testovanie dostal a robíme maximum pre to, aby bolo pohodlné a bez dlhého čakania. Čoskoro predstavíme informačnú webovú stránku so základnými informáciami – otázky a odpovede, mapa s odberovými miestami a otváracími hodinami," priblížil primátor.



Odberové miesta majú byť prehľadne rozdelené. Na niektoré miesta sa bude možné zaregistrovať online, ale väčšina miest má byť k dispozícii bez objednania.



Napríklad počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, v Petržalke, má byť 49 testovacích tímov, 12 testovacích vozidiel MHD, v Ružinove 48 testovacích tímov a 12 testovacích vozidiel MHD, v Starom Meste 20 testovacích tímov a päť testovacích vozidiel MHD, v Novom Meste 28 testovacích tímov a dve testovacie vozidlá MHD.



„Zoznam je nateraz orientačný a nemusí byť konečný. Niektoré navrhnuté odberové miesta ešte musí schváliť Úrad verejného zdravotníctva SR," podotkol Vallo s tým, že časť dočasných odberových miest bude prístupná už od štvrtka, ak štát dovtedy dodá testy. Viaceré zostanú otvorené do utorka, no najviac odberových tímov bude v prevádzke práve počas víkendu.



Bratislavské samosprávy pracujú tiež na tom, aby boli odberové miesta monitorované a mohli verejnosť priebežne informovať o ich naplnenosti.



Vallo sa okrem bratislavských starostov a zdravotníkov poďakoval aj dobrovoľníkom, ktorí chcú pomáhať pri skríningovom testovaní. „Za šesť hodín sa nám prihlásilo 457 ľudí a výzvu sme už ukončili," poznamenal primátor. Verí, že v Bratislave sa v najbližších dňoch otestuje každý, kto to bude potrebovať, a to bez čakania a komplikácií.