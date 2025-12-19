< sekcia Regióny
Bratislavské Vajnory majú nové logo, bude dopĺňať erb
Tvorba loga vychádzala z interakcie zástupcov a obyvateľov mestskej časti i STU, v rámci diskusie prezentovali štyri návrhy.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavské Vajnory majú nové logo. Vizuálny komunikát, ktorý vznikol v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) nie je náhradou, ale doplnením existujúceho erbu mestskej časti. Informovala o tom mestská časť.
Nový vizuál vychádza z identity hlavného mesta a zároveň zachováva charakter mestskej časti. Navrhol ho študent STU Martin Miština. „Hlavná myšlienka logotypu je vizualizácia sloganu ‚Dedina v meste‘ a mojím hlavným zdrojom inšpirácie bolo logo Bratislavy. Snažil som sa zachytiť identitu Vajnor v rámci tohto sloganu a prepojiť ju s vizuálnou identitou Bratislavy,“ povedal v tejto súvislosti.
Tvorba loga vychádzala z interakcie zástupcov a obyvateľov mestskej časti i STU, v rámci diskusie prezentovali štyri návrhy. Jeden z nich získal cenu poroty zloženej zo zástupcov STU a mestskej časti, o druhom rozhodlo hlasovanie obyvateľov. Z týchto dvoch návrhov následne po odbornom posúdení mestská časť vybrala víťazné logo.
