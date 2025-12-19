Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

Bratislavské Vajnory majú nové logo, bude dopĺňať erb

.
Vajnorské jazerá. Foto: TASR/Tomáš Halász

Tvorba loga vychádzala z interakcie zástupcov a obyvateľov mestskej časti i STU, v rámci diskusie prezentovali štyri návrhy.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavské Vajnory majú nové logo. Vizuálny komunikát, ktorý vznikol v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) nie je náhradou, ale doplnením existujúceho erbu mestskej časti. Informovala o tom mestská časť.

Nový vizuál vychádza z identity hlavného mesta a zároveň zachováva charakter mestskej časti. Navrhol ho študent STU Martin Miština. „Hlavná myšlienka logotypu je vizualizácia sloganu ‚Dedina v meste‘ a mojím hlavným zdrojom inšpirácie bolo logo Bratislavy. Snažil som sa zachytiť identitu Vajnor v rámci tohto sloganu a prepojiť ju s vizuálnou identitou Bratislavy,“ povedal v tejto súvislosti.

Tvorba loga vychádzala z interakcie zástupcov a obyvateľov mestskej časti i STU, v rámci diskusie prezentovali štyri návrhy. Jeden z nich získal cenu poroty zloženej zo zástupcov STU a mestskej časti, o druhom rozhodlo hlasovanie obyvateľov. Z týchto dvoch návrhov následne po odbornom posúdení mestská časť vybrala víťazné logo.
.

Neprehliadnite

Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?