Bratislavské Vajnory spustili novú službu Verejný bicykel

Bratislava 25. júna (TASR) – V bratislavských Vajnoroch spustili vo štvrtok nový projekt zdieľania bicyklov – Verejný bicykel. Systém funguje na báze "free floating", teda bez potreby dokovacích staníc. Vajnory sa tak stali po Rači ďalšou bratislavskou mestskou časťou, ktorá takúto službu svojim obyvateľom ponúka. Samospráva plánuje spustiť minikampaň, v ktorej chce vysvetliť, ako sa k bicyklom správať a ako ich správne zaparkovať.



"Som veľmi rád, že tento istý systém bikesharingu využíva aj Rača a aj vďaka nemu tak naši občania získajú ďalší spôsob mobility medzi našimi mestskými časťami," skonštatoval starosta Vajnôr Michal Vlček.



Práve spustenie tejto služby od spoločnosti Antik Telecom v Rači ukázalo nástrahy správania sa obyvateľov k cudziemu majetku. Starosta verí, že podobné prípady budú vo Vajnoroch ojedinelé. Apeluje zároveň na občanov, aby sa k bicyklom správali ohľaduplne. "Je to totiž služba pre všetkých občanov. A preto by som chcel všetkých poprosiť, ak uvidia bicykel, ktorý buď spadol, alebo ho niekto zhodil, aby ho zdvihli, ak sa dá," poznamenal.



Podotkol, že mestská časť má aj naďalej záujem o druhú službu zdieľaných bicyklov – Bikesharing Slovnaft Bajk. Tieto zdieľané bicykle je možné požičať si v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. V tomto roku je v pláne rozšírenie pokrytia v Bratislave nielen zahustením existujúcej siete dokovacích staníc, ale aj expandovanie do ďalších mestských častí. Jednou z nich by mali byť aj Vajnory.



Starosta Vajnôr túto iniciatívu víta a považuje ju za výhodnú predovšetkým pre občanov, ktorí si budú môcť vybrať službu, ktorá im viac vyhovuje.