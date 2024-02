Veľkonočná Petržalka prinesie komunitný jarmok i tvorivé dielne

Bratislava 22. februára (TASR) - Komunitný jarmok, tvorivé dielne či vystúpenia detských a seniorských súborov, aj to má ponúknuť pilotné podujatie Veľkonočná Petržalka. Podujatie v réžii mestskej časti sa má konať 17. marca v CikCak Centre na Jiráskovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Program Veľkonočnej Petržalky potrvá síce len jeden deň, napriek tomu bude bohatý na farebné a kreatívne aktivity," konštatuje Halašková.



Na komunitnom trhu si budú môcť návštevníci pozrieť, ale aj zakúpiť tradičné výrobky od petržalských seniorov, detí či znevýhodnenej mládeže z miestnych organizácií. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu veľkonočných dekorácií či keramiky podľa vlastného výberu. Majú byť čo najviac interaktívne, majú mať poučný charakter a podporiť tvorivosť návštevníkov. Atmosféru dotvoria vystúpenia detských aj seniorských súborov, chýbať nebude ani klasická veľkonočná výzdoba.



Historik Ľuboš Kačírek v tejto súvislosti pripomína, že výstavba sídliska a zánik pôvodnej obce v 70. a 80. rokoch znamenala zánik i jej tradícií. Nahradilo ju stotisícové sídlisko s novými obyvateľmi zo všetkých kútov vtedajšieho Československa. "A, navyše, v období socializmu bola duchovná stránka Veľkej noci potlačená do úzadia a podporovala sa skôr ľudová tradícia Veľkonočného pondelka spojená so šibačkou a oblievačkou," podotýka. Po roku 1989, keď bolo na území Petržalky postavených viacero kostolov, sa náboženský charakter tohto sviatku podľa neho znovu obnovil.



Prvý ročník podujatia otvorí 17. marca svoje brány pre verejnosť o 10.00 h, potrvá do 17.00 h. Vstup je bezplatný.