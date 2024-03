Bratislava verí, že dôjde k dohode o prácach na petržalskej trati

Bratislava 14. marca (TASR) - Mesto Bratislava verí, že v najbližšom čase dôjde k dohode o výraznom zintenzívnení prác na stavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Ani intenzívnejšie tempo na stavbe z ostatných dní nie je podľa bratislavského magistrátu postačujúce.



"Veríme, že výsledok rokovaní a dohoda, ktorú budeme určite komunikovať, je otázkou dní," skonštatoval Bubla.



Práce na stavbe sa síce v poslednom období zintenzívnili, stále však nie v takej miere, ako by si hlavné mesto predstavovalo. V tomto duchu preto rokovania pokračujú. Snahou je, aby bola stavba novej električkovej trate dokončená čo najskôr. "Rokovania vyeskalovali na najvyššiu úroveň," poznamenal Bubla s tým, že v predchádzajúcich dňoch pokračovali s vedením španielskeho zhotoviteľa stavby Aldesa, ale aj s jej vedením, spoločnosťou China Railway Corporation.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo na kontrolnom dni začiatkom februára priznal, že hoci sa na stavbe električkovej trate pracuje, tempo stavebných prác nie je vyhovujúce. "Netajím, že tempo stavby nie je také, aké by som chcel, aby bolo," zdôraznil Vallo. Od zástupcov zhotoviteľa preto vedenie hlavného mesta požaduje zrýchlenie.



Za zdržaním prác na projekte však magistrát vidí aj viaceré objektívne či nepredvídateľné okolnosti, napríklad nálezy environmentálnych záťaží, neúnosné podložia, zvýšené hladiny podzemnej vody či nálezy nevybuchnutej munície. Hlavné mesto v minulosti uviedlo, že pokuty zatiaľ neudelilo, urobiť tak podľa neho môže počas celej stavby.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Podľa súčasného harmonogramu prác má byť trať vybudovaná do konca septembra 2024.