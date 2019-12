Vianočná kvapka krvi privíta darcov najvzácnejšej tekutiny

Bratislava 3. decembra (TASR) - V bratislavskom Primaciálnom paláci po roku opäť potečie krv pre dobrú vec. V piatok (6. 12.) organizuje v priestore mezanínu bratislavský magistrát v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vianočnú kvapku krvi.



Darovať najvzácnejšiu tekutinu bude možné od 8.00 do 12.00 h. "Potreba krvi je veľká a jej darovanie je skutočným darom života. Budeme preto radi, ak v piatok príde čo najviac dobrovoľných darcov," uviedol v tejto súvislosti primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Hlavné mesto pripomína, že darcom môže byť každý, kto má vek od 18 do 60 rokov (v prípade pravidelných darcov do 65 rokov), váži viac ako 50 kilogramov, nie je nosičom vírusu HIV, neprekonal v predchádzajúcom období žltačku typu B a C a netrpí na iné závažné či chronické ochorenie.