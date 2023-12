Vianočné trhy v Bratislave budú po prestávke otvorené do Silvestra

Bratislava 21. decembra (TASR) - Napriek tomu, že Františkánske námestie rozozvučí v sobotu (23. 12.) záverečný koncert bratislavských Vianoc, samotné vianočné trhy sa ešte neskončia. Po krátkej prestávke počas vianočných sviatkov budú vianočné trhy otvorené až do Silvestra. Chýbať nebudú ani komentované prehliadky. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



Hlavný vianočný trh na Hlavnom námestí sa po sviatkoch opäť otvorí v stredu (27. 12.), Staromestský vianočný trh na Hviezdoslavovom námestí už v utorok (26. 12.). Až do vítania príchodu Nového roka bude k dispozícii približne polovica stánkov na oboch námestiach. Na Silvestra budú mať zároveň oba vianočné trhy predĺžené otváracie hodiny, a to do 2.00 h ráno.



Aj medzi sviatkami budú môcť záujemcovia spoznávať históriu hlavného mesta so sprievodcami. Ponuka komentovaných prehliadok Rande s mestom je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, ale aj nevidiacim a slabozrakým či nepočujúcim. Vychádzky sú bezplatné, treba sa však na ne prihlásiť.



Z výsledkov ankety vyplýva, že väčšina ľudí Hlavný vianočný trh navštevuje opakovane. Láka ich atmosféra, stretnutia s blízkymi či ponuka jedál a nápojov. Najviac ich prichádza v dňoch od piatka do nedele, najsilnejším návštevníckym dňom je sobota.



"Oceňujú najmä čistotu a atmosféru, pozitívne ohlasy sme zaznamenali aj na prepojenie so Staromestským vianočným trhom. Trápia ich ceny v stánkoch, ale na tie ako organizátor nemáme vplyv," vysvetľuje riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. Želali by si tiež klzisko, čo je však vzhľadom na ceny energií a prevádzkové náklady, ako aj celkový rozpočet podujatia bez sponzora podľa nej nerealizovateľné. On-line dotazník je dostupný do 5. januára.



Na Františkánskom námestí sa počas Bratislavských Vianoc konalo 27 podujatí, z toho desať bolo tlmočených do posunkového jazyka. Na pódiu vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Program bol tiež v Klariskách či Sade Janka Kráľa. Do adventného programu sa zapojili aj mestské organizácie i všetkých 17 mestských častí.



Počas Bratislavských Vianoc bolo možné vidieť na Primaciálnom námestí 36 stromčekov, ktoré vyzdobili deti zo základných, umeleckých a špeciálnych škôl. Stromčeky dostávajú nový domov, napríklad v domovov sociálnych služieb či zariadeniach, kde sviatky trávia ľudia bez domova. Navrhnúť, kam poputujú stromčeky Vianočného lesa, mohla opätovne aj verejnosť.