Na vianočné trhy by sa mohli tešiť aj obyvatelia Petržalky

Bratislava 13. novembra (TASR) – Vianočné trhy by sa tento rok nemali vyhnúť ani bratislavskej Petržalke. Naplánované sú od 28. novembra do 22. decembra na Námestí republiky. Pripravených by malo byť šesť stánkov s občerstvením a tri stánky s remeselnými výrobkami. Režim fungovania vianočných trhov sa bude odvíjať od COVID automatu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Vstup na vianočné trhy sa bude riadiť režimom platných pravidiel COVID automatu, ktorým prispôsobíme aj spôsob regulovania a kontroly návštevníkov. Stánky budú v nočných aj doobedňajších hodinách strážiť členovia strážnej bezpečnostnej služby," skonštatovala Halašková.



Vianočnú atmosféru budú dopĺňať aj vianočné stromčeky. Okrem tradičného stromčeka, ktorého vysvietenie je naplánované pri samotnom otváraní trhov, budú opäť osadené aj menšie stromčeky, tzv. vianočné stromčeky vinšov a prianí. Osadené budú pred kultúrnymi zariadeniami mestskej časti a ich rozsvietenie je naplánované na začiatok decembra. "Obyvatelia si na stromčeky budú môcť zavesiť či už v podobe vianočnej ozdoby alebo listu svoje prianie alebo vinš," priblížila Halašková. Chýbať nebudú ani nové prvky vianočného osvetlenia.



Aktuálny program Vianočnej Petržalky 2021 bude mestská časť zverejňovať na webovej stránke www.kulturavpetrazalke.sk.