Bratislava 7. decembra (TASR) - Vianočné trhy sa po prestávke vracajú do bratislavskej Dúbravky. Stánky pred tamojším kultúrnym domom majú byť otvorené od piatka (9. 12.) do soboty (10. 12.) v čase od 10.00 do 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová.



"Komornými vianočnými trhmi chceme podporiť spoločné trávenie voľného času so svojimi susedmi a tiež to, aby si Dúbravčania vedeli vianočnú atmosféru trhov vychutnať aj priamo doma v mestskej časti," skonštatoval starosta Dúbravky Martin Zaťovič.



Na vianočných trhoch vystúpia okrem iných skupina Kuštárovci, žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa či skupina Kochanski. Program obohatí aj Sokoliareň, Minizoo Devín či výstava Adventná kytica v Galérii Villa Rustica.



Vianočné trhy sa po pauze vrátili aj do mestskej časti Petržalka, trvajú do 22. decembra. Advent neobišiel ani bratislavskú Karlovu Ves a bratislavský Ružinov. Vianočné trhy začali už aj na Hviezdoslavovom námestí a Hlavnom námestí v bratislavskom Starom Meste.