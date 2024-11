Vianočnú atmosféru do Petržalky prinášajú tradičné trhy i podujatia

Bratislava 22. novembra (TASR) - Vianočnú atmosféru do bratislavskej Petržalky prinášajú aj tento rok tradičné trhy a podujatia. V najväčšej mestskej časti sa oficiálne začínajú v piatok podvečer rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí republiky. Vianočné trhy potrvajú do 22. decembra. Prinesú štvortýždňovú sériu rôznych podujatí i novinky. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Návštevníkom bude v rámci vianočných trhov k dispozícii 11 gastrostánkov, v ďalších dvoch bude v ponuke rozličný vianočný tovar. Počas pracovných dní budú otvorené od 11.00 do 21.00 h, cez víkendy už od 9.00 h.



Hlavným a sprievodným programom sa mestská časť posnaží vyjsť v ústrety všetkým. Stredy a piatky budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov miestnych základných a materských škôl. Priestor tiež dostanú základné umelecké školy. Piatky a soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov.



Tohtoročnou novinkou bude drevený betlehem so sochami v životnej veľkosti. Návštevníci v ňom budú môcť obdivovať, kŕmiť či pohladkať ovečky a sovičky, a to každú sobotu od 15.00 do 19.00 h.



Okrem hlavného programu, ktorý bude zväčša na Námestí republiky, sú pripravené viaceré sprievodné podujatia. Program bude v Cik-Cak Centre či domoch kultúry Zrkadlový háj a Lúky. Petržalka nezabúda ani na dobročinné podujatia, medzi nimi je napríklad dobrovoľné mikulášske darovanie krvi (5. 12.).



Kompletný harmonogram podujatí Vianočnej Petržalky 2024 je zverejnený na webe mestskej časti.