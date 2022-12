Vicestarostami bratislavského Nového Mesta sú M. Vlačiky a P. Troiak

Bratislava 21. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto má opäť dvoch vicestarostov. Stali sa nimi Martin Vlačiky a Pavol Troiak. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



"Čakajú nás veľké výzvy. A to v každej oblasti. Či doprave, v životnom prostredí alebo v sociálnej oblasti. Chceme byť pripravení a od začiatku makať," konštatuje Čupka.



Vlačiky bol menovaný za zástupcu starostu pre územné plánovanie, parkovaciu politiku a životné prostredie. Troiak bude mať ako vicestarosta v kompetencii sociálne veci a investičné projekty.



Dvoch vicestarostov má aj mestská časť Staré Mesto. Okrem Dany Kleinert, ktorá sa bude venovať oblasti školstva, kultúry a sociálnych vecí, je to aj Petr Skalník. Dvoch vicestarostov má aj Ružinov, a to Martina Patoprstého a Michala Gašaja. Zatiaľ jedného zástupcu má starosta Petržalky Ján Hrčka, prvou vicestarostkou je Iveta Jančoková.