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Víkend na Rendezi bude plný železničnej nostalgie
Podujatie pripravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, ZSSK i slovenskými klubmi železničných historických vozidiel a ďalšími partnermi.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Lokalita známa ako Rendez v bratislavskej Rači bude počas soboty a nedele (14. 6.) dejiskom najväčšieho podujatia železničnej nostalgie na Slovensku. V areáli starého rušňového depa Bratislava-východ na Rušňovej ulici sa uskutoční 26. ročník celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel. Program podujatia je zverejnený na webe Železničného múzea SR.
Podujatie sa po oba dni začína o 10.00 h, návštevníkov čaká prehliadka historických rušňov a vozňov, mimoriadne jazdy nostalgických vlakov aj program pre malých i veľkých fanúšikov železníc. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v sobotu predstaví takisto svoju Vlakovú patrolu - zábavno-náučný koncept, ktorý približuje cestovanie vlakom, pravidlá správania sa v ňom, ale i skutočné železničiarske profesie.
Z okolia Bratislavy je možné dostať sa na miesto konania kyvadlovou železničnou dopravou. V rámci bratislavskej MHD budú posilnené spoje, Dopravný podnik Bratislava (DPB) tiež na špeciálnej linke R vypraví na trasu do a z Rendezu historické autobusy.
Podujatie pripravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, ZSSK i slovenskými klubmi železničných historických vozidiel a ďalšími partnermi.
Podujatie sa po oba dni začína o 10.00 h, návštevníkov čaká prehliadka historických rušňov a vozňov, mimoriadne jazdy nostalgických vlakov aj program pre malých i veľkých fanúšikov železníc. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v sobotu predstaví takisto svoju Vlakovú patrolu - zábavno-náučný koncept, ktorý približuje cestovanie vlakom, pravidlá správania sa v ňom, ale i skutočné železničiarske profesie.
Z okolia Bratislavy je možné dostať sa na miesto konania kyvadlovou železničnou dopravou. V rámci bratislavskej MHD budú posilnené spoje, Dopravný podnik Bratislava (DPB) tiež na špeciálnej linke R vypraví na trasu do a z Rendezu historické autobusy.
Podujatie pripravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, ZSSK i slovenskými klubmi železničných historických vozidiel a ďalšími partnermi.