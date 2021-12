Bratislava víta obmedzenie parkovania na chodníkoch

Bratislava 14. decembra (TASR) – Mesto Bratislava víta že nedávno prijatá novela zákona o cestnej premávke umožní spraviť poriadok v parkovaní na chodníkoch, a teda zakáže parkovanie na chodníkoch mimo vyznačených miest. Rýchla účinnosť novely, od 1. marca 2022, však podľa magistrátu dostáva mesto a mestské časti do situácie, keď nie je jasné, či samosprávy za tak krátky čas dokážu legislatívne zmeny aj aplikovať v praxi. Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová tvrdí, že to nie je možné v takom rozsahu pripraviť do marca ani len teoreticky.



Bratislava pre množstvo áut dlhodobo rieši problém s parkovaním. Vozidlá tu často parkujú aj na chodníkoch, na ktorých podľa mesta nezostáva dostatočné miesto pre bezpečný a pohodlný pohyb chodcov. Novela naďalej umožňuje vyznačiť parkovacie miesta na chodníkoch, avšak riadnym dopravným značením. "V meste sú aj lokality, kde je možné parkovať na chodníkoch alebo čiastočne na chodníkoch tak, aby bol zároveň zabezpečený aj pohodlný pohyb chodcov. Pre rýchlu účinnosť novely však nie je jasné, či je vôbec možné za tak krátky čas tieto miesta riadne vyznačiť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Na každý úsek je podľa nej totiž potrebné pripraviť a odsúhlasiť projekt organizácie dopravy, osadiť dopravné značenie a v nepriaznivom zimnom počasí nie je možné realizovať vodorovné dopravné značenie. Podotýka, že len príprava troch parkovacích zón v rámci mestskej parkovacej politiky – Bratislavský parkovací asistent PAAS, ktorú mesto spúšťa od januára, trvala väčšiu časť roka 2021.



Karloveská starostka Čahojová nazvala legislatívnu zmenu "časovanou bombou". "Samosprávy, ktoré sa poctivo pripravujú a snažia regulárnym spôsobom do budúcna vniesť do parkovania systém a poriadok, budú opäť "spravodlivo" potrestané," myslí si starostka. Túto zásadnú zmenu podľa jej slov nie je možné ani len teoreticky do marca pripraviť.



Upozornila, že v Bratislave na chodníkoch v súčasnosti nútene parkujú desaťtisíce áut a ich majitelia, hoci sa im to nemusí páčiť, inú možnosť pre nedostatok parkovacích miest nemajú. "Okrem obyvateľov Bratislavy tu totiž denne prúdia ďalšie tisícky automobilov za prácou alebo službami," podotkla. Novela podľa nej nedopadne len na samosprávy ako správcov komunikácií, liečbu šokom zažijú aj vodiči. "Novela im nedáva žiadnu šancu, žiadne prechodové obdobie na prípravu," skonštatovala Čahojová.