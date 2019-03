TRAGÉDIA V BRATISLAVE: V stanici Vinohrady vlak zrazil človeka

Vlak Eurocity 273 smeroval z Prahy do Budapešti.

Bratislava 6. marca (TASR) - Železničná doprava v stanici Bratislava-Vinohrady je pozastavená z dôvodu úmrtia človeka, ktorého zrazil vlak Eurocity 273, idúci z Prahy do Budapešti.



Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. ZSSK aktuálne odhaduje meškanie vlakov v dôsledku nehody až do 90 minút.



Udalosť, ku ktorej došlo krátko po 10.00 h, už vyšetrujú policajti odboru železničnej polície. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Podľa doterajších informácií rušňovodič Eurocity vlaku pri prechádzaní úseku spozoroval muža, ktorý náhle vstúpil do koľajiska. Rušňovodič stretu vlaku s mužom nedokázal zabrániť, aj napriek tomu, že bezodkladne použil výstražné znamenie a rýchlobrzdu. Muž utrpel pri strete s vlakom zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho totožnosť policajti zisťujú.



Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Železničná doprava v úseku je od 10.10 h vylúčená a je vedená cez železničnú stanicu Bratislava východ.



Policajti začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.