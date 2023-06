Bratislava vlani hospodárila s prebytkom vyše 22,6 milióna eur

Bratislava 29. júna (TASR) - Hospodárenie mesta Bratislava spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2022 prebytok viac ako 22,6 milióna eur. Za uplynulý rok boli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií na úrovni viac ako 457,3 milióna eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií viac ako 434,69 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2022, ktorý schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2022 bez finančných operácií bola strata vo výške viac ako 24 miliónov eur, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok z hospodárenia finančných operácií viac ako 46,6 milióna eur však vykryl stratu kapitálového rozpočtu a celkové hospodárenie mesta Bratislava sa skončilo ku koncu roka 2022 v spomínanom prebytku viac ako 22,6 milióna eur.



"V rozpočte hlavného mesta bolo na rok 2022 plánované zvýšenie príjmov aj výdavkov. Očakávané bolo aj oživenie niektorých projektov, ktoré z dôvodu pandémie neboli zrealizované v rokoch 2020 a 2021," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Avšak pod pôvodné plány sa podľa magistrátu podpísali vojnový konflikt na Ukrajine i doznievajúca pandémia, čo spôsobilo enormný nárast cien niektorých komodít, najmä energií. Ďalším neplánovaným negatívnym faktorom na rozpočet hlavného mesta boli zmeny legislatívy v oblasti daňového bonusu, ktoré spôsobili výpadok na strane príjmov. "Nemenná ostala situácia v dopravnom podniku, kde výpadok tržieb ostal bez akýchkoľvek kompenzácií," podotýka bratislavský magistrát.



Príjmy bežného rozpočtu predstavovali v roku 2022 sumu 393 miliónov eur. Lepší výsledok bol spôsobený vyšším príjmom z dane z príjmu fyzických osôb a relatívne nízke výpadky na dani z nehnuteľnosti, na príjmoch z prenájmov či dane za zabratie verejného priestranstva. "Nebyť zmeny legislatívy, mohol byť príjem z dane fyzických osôb ešte priaznivejší a prebytok bežných výdavkov výrazne vyšší," konštatuje dôvodová správa.



Čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré napriek tomu, že v roku 2022 predstavovali takmer dvojnásobok roku 2021, stále nedosiahli výšku výdavkov z roku 2020. Na rok 2023 je predovšetkým z dôvodu investícií do električkovej trate v Petržalke opäť plánované zásadné zvýšenie kapitálových výdavkov. "V čerpaní kapitálových výdavkov sme nenaplnili rozpočtové očakávania," priznáva magistrát.



Čerpanie kapitálového rozpočtu bolo v roku 2022 na úrovni takmer 42 miliónov eur oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 66 miliónov eur. Dôvodom nenaplnenia rozpočtu bola okrem spomínaných externých faktorov aj nízka pripravenosť niektorých projektov, respektíve zmeny v termínoch dokončení a posune projektov do ďalších rokov.



Dôvodom relatívne vysokého prebytku rozpočtu za rok 2022 vo výške 22,6 milióna eur je najmä nevyčerpaný rozpočet kapitálových príjmov. Prebytok má pomôcť mestu pokryť všetky neplánované negatívne dosahy a udržať zadlženie mesta pod hranicou 50 percent príjmov. V súvislosti s vysokou infláciou i ekonomickou situáciou vo svete však hlavné mesto očakáva rast nákladov spojených s úvermi, predovšetkým úrokov.