Bratislava reaguje na sčítanie: Rozdiel 20.000 ľudí si žiada vysvetliť

Bratislava 21. januára (TASR) - Výsledky minuloročného sčítania obyvateľov vníma Bratislava ako dobrú správu pre mesto i mestské časti. Zvýšením počtu obyvateľov zo 411.228 v roku 2011 na minuloročných 475.503 bude mať totiž mesto a jeho mestské časti od budúceho roka vyšší rozpočet o vyše 15,5 milióna eur. Magistrát však žiada Štatistický úrad (ŠÚ) SR presvedčivejšie vysvetliť rozdiel 20.000 ľudí, ktorých register fyzických osôb tiež eviduje v Bratislave, no v sčítaní neboli zahrnutí.



"Bratislava má podľa údajov, ktoré zverejnil ŠÚ, 475.503 obyvateľov. Oproti výsledkom sčítania z roku 2011 (411.228), ktoré tvorilo aktualizáciu pre demografickú štatistiku, na základe ktorej bola Bratislava desať rokov financovaná, ide o významný nárast," povedala pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Potvrdila sa tým podľa jej slov skutočnosť o výrazne vyššom počte obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste, na ktorú dlhodobo upozorňovali nielen bratislavské samosprávy, ale aj vládni analytici. ŠÚ síce podľa magistrátu zverejnil metodiku, na základe ktorej spracovali počty obyvateľov, no zoznamy zarátaných a nezarátaných osôb k dispozícii bratislavské samosprávy nemajú.



"Rozdiel 20.000 ľudí, ktorých register fyzických osôb tiež eviduje v Bratislave, no v sčítaní neboli zahrnutí, by mal ŠÚ presvedčivejšie vysvetliť. Práve vysvetlenie týchto rozdielov bolo jedným z hlavných cieľov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021," podotkla Schmucková.



Odlišné čísla evidujú napríklad aj v bratislavskom Ružinove, ktorý má podľa nedávneho sčítania 81.004 obyvateľov. To je podľa mestskej časti síce nárast, avšak stále menej ako počet, ktorý uvádza oficiálny register obyvateľov – 84.609 (k 31. decembru 2020 – teda rovnako ako v prípade sčítania). "Ešte výraznejší je ten rozdiel, ak vezmeme do úvahy aj ľudí, ktorí tu dlhodobo žijú bez trvalého pobytu, v prípade Ružinova by tak celkové číslo bolo na úrovni približne 100.000 obyvateľov," uviedla riaditeľka komunikačného oddelenia na Miestnom úrade Ružinov Tatiana Tóthová.



Hlavné mesto však konštatuje, že výsledky sčítania sú pre Bratislavu dobrou správou. Mestské časti si totiž polepšia o viac ako päť miliónov eur, mesto Bratislava o viac ako desať miliónov eur. "Z nich budeme môcť skvalitniť dopravu a infraštruktúru, verejné priestory, zeleň, podporiť sociálnu oblasť či rozvoj kultúry," podotkla Schmucková.