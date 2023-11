Vo Vajnoroch bude Svätomartinské požehnanie mladého vína

Bratislava 9. novembra (TASR) - V bratislavských Vajnoroch požehnajú v nedeľu (12. 11.) mladé víno. Podujatie organizuje Vajnorský vinohradnícky spolok v spolupráci s mestskou časťou a farnosťou. Po Svätomartinskom požehnaní vína nebude chýbať ani degustácia. TASR o tom informovali z vinohradníckeho spolku.



"Vo vinohrade je najkrajšie spojenie človeka s prírodou. Je to komunikácia na všetkých úrovniach od zeme, v ktorej vinič rastie a vinári v nej majú svoje pivnice, až po vzduch a slnko. Najkrajšie je vidieť, ako sa vinohrad vďaka starostlivosti mení a ako sa odmení," konštatuje Eva Vlašičová zo spolku.



Vajnorský vinohradnícky spolok Via vitis bol založený v roku 2003. Snaží sa o maximálnu záchranu vajnorských vinohradov a vinohradníckych tradícií vo Vajnoroch.



Oslavy sv. Martina sú už od čias Rakúsko-Uhorska spájané s vinárskou tradíciou. Presne 11. novembra sa totiž každoročne, nielen na Slovensku, ale aj v Česku či Rakúsku, otvárajú prvé vína tohtoročnej úrody. Podľa starej tradície víno z úrody daného roka požehnáva cirkevný hodnostár.



Požehnanie vína vo Vajnoroch sa koná po Festivale mladých vín, ktorý sa uskutoční od 10. do 11. novembra na Primaciálnom námestí a nádvorí v jeho okolí. Organizuje ho Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Prinesie ponuku mladých vín z tohtoročnej úrody bratislavských vinárov, gastronómie i hudby.