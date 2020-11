VODIČI POZOR: Počas štvrtkového rána hrozia v Bratislave kolóny

Bratislava 19. novembra (TASR) - Vodiči v hlavnom meste sa počas štvrtkového rána zdržia na viacerých úsekoch. Kolóna sa tvorí na Botanickej v smere do Karlovej Vsi so zdržaním 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Stella centrum hlási zdržanie na diaľnici D2 pred Tunelom Sitina v smere od Lamača. Podľa Google Maps sa vodiči zdržia aj na Račianskej, Bajkalskej a Gagarinovej. Taktiež na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere do Bratislavy. Kolóny sa tvoria aj na Moste Apollo a na Ulici Svornosti v mestskej časti Vrakuňa.