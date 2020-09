Vrakuňa pokračuje v boji proti developerskému projektu Rosenhaus

Bratislava 16. septembra (TASR) – Bratislavská mestská časť Vrakuňa na čele so starostom Martinom Kurucom pokračuje v boji proti výstavbe 12-poschodového developerského projektu Rosenhaus. Samospráva spochybňuje platnosť stavebného povolenia poukazujúc na to, že investorovi chýba vzťah k pozemku a oplotenie okolo neho postavil tiež bez povolenia. Mestská časť investora vyzvala na zdržanie sa akýchkoľvek prác na pozemku a aby plot okamžite odstránila. Požiadala tiež o vymazanie z katastra, kde je stavba už zapísaná, hoci tam žiadna nestojí.



"Vydal som rozhodnutie, ktorým som ho vyzval, aby sa zdržal konaní na pozemku a aby plot odstránil. Rozhodnutie je vykonateľné doručením, vykonateľné by malo byť tento týždeň. Snažíme sa konštruktívne dohodnúť, ale ak neustúpi ani nám, ani magistrátu (vlastník pozemku, pozn. TASR), môžeme na to použiť exekútora," uviedol na stredajšom brífingu Kuruc s tým, že plot by mohol byť "strhnutý" na budúci týždeň. Ak bude treba, mestská časť je podľa neho pripravená obrátiť sa aj na súd.



Začiatky problému siahajú do roku 1998, keď okresný úrad ako vlastník pozemku na ňom za odplatu zriadil vecné bremeno pre niekoľko stavebníkov, tí sa rokmi niekoľkokrát zmenili. Práve na toto vecné bremeno sa odvoláva aj investor, pozemok ako taký však patrí hlavnému mestu. Ďalším problémom podľa starostu bolo, že o stavebnom povolení rozhodoval stavebný úrad v Rači, keďže vtedajšie vedenie Vrakune sa rozhodlo, že bude pri stavbe vypomáhať s inžinieringom. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2007, voči ktorému sa nikto neodvolal, keďže o ňom Vrakunčania ani nevedeli.



"Stavba sa mala dokončiť do dvoch rokov od právoplatnosti povolenia. Prešlo 13 rokov a nič sa neudialo. Aj štátny stavebný dozor v roku 2019 skonštatoval, že žiadne práce sa nezačali a žiadna stavba sa tam nenachádza. Napriek tomu je stavba zapísaná v katastri, že tam stojí 107 bytov," skonštatoval Kuruc. Za pofidérne považuje aj stavebné povolenie vydané na šiestich stranách, povolenie na rodinný dom máva pritom aj 32 strán. Trestné oznámenie podané za možný podvod bolo pre premlčanie zamietnuté.



Ak chce investor na pozemku stavať, projekt by mal byť podľa starostu prepracovaný, mala by sa znížiť podlažnosť a malo by sa začal nové konanie. Upozorňuje tiež, že mu chýbajú viaceré povolenia, ako napríklad na zbúranie zberných surovín stojacich na pozemku patriacich mestskej časti, o ktoré doteraz nepožiadal. Chýba tiež povolenie na prípadný výrub stromov na pozemku, ktorý je však stále vo vlastníctve mesta, ktoré podľa starostu žiadne povolenia nevydalo ani žiadne žiadosti neeviduje. Investor tiež nemá ani povolenie na napojenie pozemku na cestnú infraštruktúru, parkovacie miesta zasa navrhuje na pozemkoch, ktoré mu nepatria.