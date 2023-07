Vrecká na kuchynský bioodpad dáva v Bratislave OLO

Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavské domácnosti zapojené do zberu kuchynského bioodpadu, ktorým sa minuli vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie vyzdvihnúť bezplatne na viacerých miestach zriadených mestskou firmou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Používať však môžu aj certifikované kompostovateľné vrecká zakúpené v obchodoch či drogériách, označené však musia byť špeciálnym medzinárodným logom. Pre TASR to uviedla manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.



"To, že majú medzinárodné logo OK Compost a OK Home Compost, zabezpečuje, že je vrecko 100-percentne rozložiteľné pri procese kompostovania. Sú vyrobené z biomasy rastlinného pôvodu ako je kukurica, zemiaky či sója," priblížila Balková.



Vďaka priedušnosti týchto vreciek tak ostáva odpad suchý, bez zápachu, baktérií a plesní. Zabúdať však netreba ani na to, že kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku ani pri extrémnych podmienkach. Môže totiž dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu. "Do zberu kuchynského bioodpadu v žiadnom prípade nepatria plastové vrecká alebo tašky," zdôraznila Balková.



Kompostovateľné vrecká si môžu obyvatelia bezplatne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste či na miestnom úrade viacerých mestských častí. Harmonogram distribúcie je zverejnený na webovej stránke www.olo.sk. V júli ich zároveň nájdu každú sobotu od 8.00 do 14.00 h v stánku OLO na Trhovisku Miletičova, v auguste v rovnaký deň i čas na trhovisku Žilinská.



Bratislava mala podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského bioodpadu z domácností najneskôr do 1. januára 2023. Do zberu sú zapojené všetky mestské časti. Zapojiť sa podarilo 90 percent domácností rodinných domov, pri bytových domoch je to zhruba 56 percent. Tento druh odpadu triedi dohromady viac ako 140.000 bratislavských domácností.