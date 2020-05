Všetci testovaní zamestnanci škôl a škôlok v Ružinove sú negatívni

Bratislava 30. mája (TASR) - Všetci testovaní zamestnanci škôl a škôlok v bratislavskom Ružinove, ktorí v pondelok (1. 6.) nastúpia opäť do práce, majú negatívne výsledky na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren. Z takmer 800 zamestnancov sa pritom u 35 prejavili protilátky typické pre nový koronavírus.



"U zhruba 20 dokonca aj ten typ protilátok, ktorý sa prejavuje aj vtedy, keď je človek stále infekčný. Dodatočne preto podstúpili aj PCR test výterom, ktorý, vďakabohu, potvrdil, že nikto z nich infekčný nie je," uviedol Chren.



To, že 35, teda štyri percentá, z testovaných zamestnancov ružinovských škôl a škôlok prekonali nový koronavírus je pre starostu šokujúce zistenie. "Drvivá väčšina z nich nemala žiadne príznaky, sami o tom nevedeli. Považujem to za veľmi dobrú správu. Našim testovaním sme totiž vôbec prvýkrát na celom Slovensku získali spoľahlivé dáta o "premorenosti" väčšej skupiny obyvateľstva kvalitným testom a zároveň sa potvrdilo, že väčšina prípadov COVID-19 je bezpríznaková," skonštatoval ružinovský starosta.