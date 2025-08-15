< sekcia Regióny
Všetky letné kúpaliská v Bratislave zostávajú otvorené do 20.00 h
Zaplávať si je možné aj v Mestskej plavárni Pasienky, ktorá je otvorená i počas letných prázdnin.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Všetky mestské letné kúpaliská zostávajú otvorené do 20.00 h. Predĺžené otváracie hodiny platia minimálne počas najbližších horúcich dní. Informuje o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava na sociálnej sieti.
V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurín v Starom Meste, Delfín a prírodné kúpalisko v Areáli zdravia Zlaté piesky v Ružinove.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu na piatok výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami. Dosiahnuť by mohli 35 až 36 stupňov Celzia. Na sobotu (16. 8.) vydali meteorológovia predbežne výstrahy prvého stupňa, teplota by sa mohla vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.
