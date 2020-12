Bratislava vyberá nájomcov mestských budov podľa nových podmienok

Bratislava 15. decembra (TASR) - Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spustili pilotný projekt prenájmu vybraných mestských budov vo verejnej súťaži. Najlepšie podmienky nebude definovať len cena, ale aj hodnotové kritéria. "Podľa tejto filozofie sme ako prvé spustili obchodné súťaže na Mýtny domček pri Starom moste a priestor na Jasovskej ulici v Petržalke," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Cieľom vyhlásenej súťaže je pritiahnuť nájomcov, ktorí vedia doplniť chýbajúce funkcie v okolí a získať pestrosť a vyváženosť služieb v lokalitách, kde to len na základe ceny nie je možné. Vytvoria sa tak funkčné celky a susedstvá. Na podobných princípoch už vyberali nájomcov do mestských budov aj v susednej Viedni či v Prahe," ozrejmila hovorkyňa.



Za prvé lokality pre pilotný projekt boli zvolené dva priestory, rôznorodé svojou lokalitou, možnosťami funkcií aj históriou. V súťaži je uvedená komerčná predpokladaná výška nájmu, no každý záujemca vo svojej žiadosti prikladá okrem plánu činnosti aj vlastný návrh ceny nájmu.



Súťaž trvá do 11. februára 2021, podrobnosti možno nájsť na webe mesta. Víťazný nájomca bude hodnotený odbornou komisiou a poslancom mestského zastupiteľstva. Nájomná zmluva bude na päť rokov s opciou na ďalších päť.