Bratislava vybrala 13 lokalít, kde zvažuje stavať nájomné byty

Bratislava 23. apríla (TASR) – Mesto Bratislava vybralo 13 lokalít, kde zvažuje stavať nové nájomné byty. Ide o územia Bazová, Pastierska, Pekná cesta, Na vrátkach, Bratská, Sosnová, Šustekova, Mlynské nivy, Račianska, Východná, Agátová, Muchovo námestie a Viedenská cesta. Informuje o tom v návrhu urbanistickej štúdie, ktorú verejne prerokujú v stredu (28. 4.).



"Lokality vybrané vo vyhľadávacej štúdii sú alokované v rôznych mestských častiach, a to Ružinov, Rača, Dúbravka a Petržalka. V Ružinove ide o dve, v Rači o štyri, v Dúbravke o dve a v Petržalke o päť lokalít. Spolu to tvorí 13 riešených území," píše sa v štúdii, ktorá ponúka aj varianty riešenia jednotlivých projektov výstavby nájomných bytov.



Štúdia má preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch i na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu mesta. "Urbanistická štúdia navrhuje zmeny funkčného využitia územia s potrebnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. Preveruje jednotlivé lokality ako alternatívne riešenia na území mesta a na základe vyhodnotenia bude spracovaný čistopis ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu mesta," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Štúdia je k dispozícii verejnosti aj v elektronickej podobe na webe hlavného mesta v sekcii úradná tabuľa s použitím filtra územné plánovanie a rozvoj. Jej verejné prerokovanie sa uskutoční v stredu od 15.00 h v online forme.



Magistrát priznáva, že v otázke nájomného bývania má Bratislava veľký dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie. "Našou ambíciou je nastaviť systém výstavby tak, aby mesto mohlo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas desiatich rokov," vyhlásil v októbri 2019 primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že Bratislave chýba celkovo 40.000 bytov a treba vytvoriť približne 4000 mestských nájomných bytov. "Rozbehli sme všetky procesy tak, aby sme do konca volebného obdobia v roku 2022 mohli mať pripravených alebo rozpracovaných približne 1000 bytových jednotiek," podotkol primátor.



Mesto začalo okrem plánovania výstavby aj s procesom prípravy rekonštrukcie objektov vo svojom vlastníctve. Bratislava začína postupne vyhlasovať aj architektonické súťaže na nájomné bytové domy na mestských pozemkoch.