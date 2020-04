Vybrali návrh na predĺženie promenády na Železnej studničke

Bratislava 30. apríla (TASR) – Odborná porota vybrala najvhodnejší návrh v súťaži na predĺženie promenády na Železnej studničke v Bratislave. Počíta sa v ňom s lepšou cestnou komunikáciou, bezpečnejším pohybom pre cyklistov a chodcov, kvalitnejším osvetlením, novým mobiliárom a väčším priestorom na šetrný kontakt s prírodou. TASR o tom informovala Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu Bratislavy.



Koncom minulého roka vyhlásilo hlavné mesto a mestský Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy architektonickú súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky. Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, má 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31.000 metrov štvorcových.



"V druhej, záverečnej etape súťaže pracovali na návrhoch tri tímy postupujúce z predchádzajúcej etapy na základe najkvalitnejších referencií. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects v tímovej spolupráci s 3:0 Landschaft Architektur + Prokos," spresnila Glevická. Zadanie architektonickej súťaže sa vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy, ktorých cieľom je spraviť promenádu Železnej studničky viac prístupnú ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia.



Prínosom pre návštevníkov majú byť nové móla pozdĺž oboch jazier, možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom do nich nezasahovať. Verejnosť by mala mať možnosť člnkovania, zážitkového rybolovu či edukatívneho trávenia času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi.



"Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá a nový mobiliár a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenia odkazuje na historický kontext územia. Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov," spresnila Glevická. V rámci návrhu architekti rovnako riešili bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov, žabochodov zapustených vo vozovke.