Školy v Petržalke sa zapojili do projektu Skutočne zdravá škola

Bratislava 30. marca (TASR) – Vybrané školy v bratislavskej Petržalke sa zapojili do medzinárodného programu Skutočne zdravá škola. Cieľom je podpora nielen slovenského potravinového systému školského stravovania, ale aj udržateľnosti planéty. V začiatočnej fáze sa do projektu zapojilo 15 materských a jedna základná škola. Projekt bude spustený 1. apríla a potrvá štyri roky. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Najskôr sa budeme zameriavať na vzdelávanie detí, kuchynského personálu a učiteľov v oblasti stravovania, zámerom je do procesu vtiahnuť aj rodičov," približuje petržalská vicestarostka Jana Hrehorová. Následne by mali otestovať nové postupy pri obstarávaní dodávateľov surovín na prípravu jedál, v poslednej fáze budú výsledky implementovať v praxi.



Súčasťou vzdelávania nebude len teória o zdravom stravovaní, ale aj praktické interaktívne kurzy varenia, záhradkárčenia, lekcie o výžive či varenie naživo. Určené budú pre všetkých relevantných školských potravinových aktérov, teda od študentov, rodičov a učiteľov, farmárov či kuchárov po odborníkov z oblasti obstarávania udržateľných potravín, dietológov, ako aj miestne farmy a remeselníkov.



Mestská časť je zriaďovateľom celkovo 25 materských a 11 základných škôl, ktoré navštevuje takmer 9000 detí. Denne ich školské jedálne vyprodukujú stovky jedál v podobe desiat, obedov a olovrantov. Školy a škôlky už v súčasnosti vytvárajú projekty na podporu zdravých jedál alebo sa do rôznych projektov zapájajú. Napríklad MŠ Strečnianska vytvorila projekt Zeleninkoví kamaráti na prevenciu obezity, ZŠ Holíčska sa prihlásila do projektu Čerstvé hlavičky, čím sa zapojili do súťaže o čerstvé ovocie a zeleninu počas celého školského roka.



Vybrané petržalské školy a škôlky sú medzi 3000 školami zapojenými do medzinárodného programu Skutočne zdravá škola v rámci európskeho projektu SchoolFood4Change.