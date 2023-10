Bratislava vyhlási obchodnú súťaž na prenájom Mýtneho domčeka

Bratislava 4. októbra (TASR) - Mesto Bratislava opäť vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom Mýtneho domčeka pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja. Rozhodlo o tom v stredu bratislavské mestské zastupiteľstvo. Počas súťaže bude prebiehať oprava stavby, ktorá je dlhodobo nevyužívaná. Budúcemu nájomcovi by mala byť odovzdaná najneskôr 15. decembra.



"Stavba je dlhodobo nevyužívaná a technicky nespôsobilá pre užívanie. Sekcia správy nehnuteľností preto plánuje realizovať potrebné stavebné opravy a navrhuje dať stavbu do nájmu," konštatuje materiál skutkový stav predmetného objektu.



Účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pričom platí podmienka, aké služby, hlavné ani vedľajšie, nemôžu byť v daných priestoroch poskytované. Nemôže ísť o piváreň, krčmu, bar, predaj liehovín, destilátov a tabakových výrobkov, nočný klub, diskotéka, erotický salón či masáže. Ale ani herňu, záložňu alebo požičovňu dopravných prostriedkov. "Predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu," zdôrazňuje magistrát.



Verejná obchodná súťaž by mala byť zverejnená do 13. októbra, súťažné podmienky a podklady si bude možné prevziať do 24. novembra, dokedy bude zároveň možné predkladať súťažné návrhy. Zároveň na 25. októbra bol stanovený termín obhliadky.



Kritériami na posudzovanie súťažných návrhov bude výška nájomného (70 percent) a sociálne aspekty a ekologické aspekty účelu nájmu (30 percent). Minimálna výška nájomného je stanovená v sume 544,80 eura na mesiac, teda 6537,60 eura na rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.



Po rozsiahlej rekonštrukcii Starého mosta bratislavskí mestskí poslanci v roku 2017 odsúhlasili prenájom objektu Finančnému riaditeľstvu SR na päť rokov za 100 eur ročne s cieľom zriadenia stálej expozície colníctva a finančnej správy. Podmienkou bola tiež rekonštrukcia domčeka za minimálne 100.000 eur. Finančné riaditeľstvo napokon nájomnú zmluvu nepodpísalo, pretože podrobnou obhliadkou objektu zistilo, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu.



O zverenie Mýtneho domčeka do svojej správy žiadala mestská časť Staré Mesto ešte v rokoch 2016 a 2017, neskôr požiadalo o prenájom. V roku 2018 však mestská časť odmietla podmienky prenájmu navrhované mestom. V minulosti prišla žiadosť o prenájom budovy aj od občianskeho združenia Petržalský okrášľovací spolok na účely vybudovania Múzea Starého mosta a Viedenskej električky.



Mýtny domček bol v rokoch 1918 až 1919 a 1939 až 1944 sídlom colnice a v rokoch 1890 až 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave.