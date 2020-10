Bratislava vyhlásila architektonickú súťaž na bývanie v Prievoze

Bratislava 13. októbra (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo druhú architektonickú súťaž určenú pre bytový súbor s nájomným bývaním. Ten má vyrásť na mestskom pozemku na Parkovej ulici v bratislavskom Prievoze. Bytový súbor bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori. Súťaž samospráva vyhlásila spoločne so svojimi organizáciami Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Metrom Bratislava. Architekti môžu svoje návrhy posielať do 7. decembra.



Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe, čiže spoločná obývačka či kuchynka. "Primárne sme zohľadňovali tichú atmosféru lokality a charakter okolia, ktoré sú dané nízkou zástavbou rodinnými domami, Csákyho kaštieľom so susediacim zariadením a zelenými plochami so vzrastlými stromami," priblížil riaditeľ sekcie súťaží MIB Peter Lényi.



Všetky priestory budú bezbariérové vrátane balkónov a musia tam byť aj výťahy. V zadaní súťaže je tiež podmienkou, aby nové byty rešpektovali výrazovú dominantnosť kaštieľa alebo aby výška nových objektov nepresahovala priemernú výšku hrebeňov striech rodinných domov na Fibichovej ulici. Zadanie taktiež uvádza, že vysoká zeleň musí byť chránená v maximálnej možnej miere, keďže poukazuje na historickú identitu územia.



MIB v minulom roku vyhlásil architektonickú súťaž pre nájomné byty na Terchovskej ulici, vo februári zverejnili víťazný návrh, ktorý bol vybraný odbornou porotou spomedzi 76 návrhov. Bratislava trpí nedostatkom nájomných mestských alebo komunálnych či obecných bytov, ktorých je v hlavnom meste menej ako jedno percento zo všetkých bytov. Na porovnanie, vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30. rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu. Priemer Európskej únie v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov je približne desať percent. Hlavné mesto eviduje aj vysoký počet záujemcov o pridelenie bývania, pričom skupina seniorov tvorí významnú časť spomedzi žiadateľov.