Bratislava vyhlásila výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Bratislava 30. júla (TASR) – Hlavné mesto SR vyhlásilo nové výberové konanie na náčelníka bratislavskej mestskej polície (MsP). Záujemcovia spĺňajúci zverejnené podmienky sa môžu prihlásiť do 19. augusta.



Okrem náležistostí týkajúcich sa vzdelania a praxe sformulovalo mesto okruh funkčných a osobných spôsobilostí, ktoré má vhodný kandidát spĺňať. Okrem manažérskych, komunikačných a analytických zručností to má byť človek, ktorého charakterizuje „silná osobná integrita a etické správanie za každých okolností“. Kandidáti majú svoj záujem vyjadriť aj motivačným listom vo forme eseje. Detailné požiadavky a ďalšie potrebné informácie sú na webe mesta.



Výberové konanie na nového šéfa bratislavskej MsP súvisí s odchodom doterajšieho náčelníka Mareka Gajdoša. Od 1. augusta je dočasne poverený riadením Tibor Lehocký - súčasný veliteľ expozitúry Bratislava V.



Nového šéfa malo pôvodne mesto vybrať do konca júna, z vyhláseného výberového konania však nevzišiel úspešný kandidát a výberová komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového kola.



Gajdoš viedol bratislavských mestských policajtov od februára 2019. V apríli 2020 však ponúkol vedeniu hlavného mesta rezignáciu ako reakciu na to, že svojím autom havaroval a polícia mu namerala v dychu alkohol.