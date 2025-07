Bratislava vyhlásila novú súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály

Bratislava 25. júla (TASR) - Hlavné mesto vyhlásilo novú verejnú súťaž na zhotoviteľa plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Predpokladaná hodnota zákazky je tentoraz 102 miliónov eur bez DPH. Súťažné podklady je možné podávať do 22. augusta. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu verejného obstarávania (ÚVO).



Hlavné mesto zároveň do súťažných podkladov zapracovalo viacero zmien oproti pôvodnej súťaži. Vypustilo napríklad kritérium zníženia environmentálnej záťaže, znížilo tiež váhu jednotlivých kritérií i zmluvné pokuty za ich nesplnenie. Naopak, doplnilo napríklad kritérium starostlivosti o zeleň navyše či kritérium predĺženia záručnej doby a záručného servisu. Hovorí tiež o novom bonusovom systéme hodnotenia, kde namiesto bodov získa uchádzač bonusy priamo v eurách, ktoré na účely vyhodnotenia znižujú ponukovú cenu. Kritérium na vyhodnotenie súťažných ponúk je podľa magistrátu najlepší pomer ceny a kvality.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom roka stavebné povolenie na projekt, právoplatnosť nadobudlo 1. apríla.



Práce majú byť rozdelené na etapy. Prvá etapa by sa mala začať na Záhradníckej ulici, v mieste mimoúrovňového kríženia ulíc Ružinovská a Bajkalská, po obratisko Astronomická. Následná druhá etapa by mala nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska). Električková radiála prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská po križovatku s Čmelíkovou ulicou.



Pôvodne vyhlásenú súťaž hlavné mesto zrušilo. Dôvodom bolo predloženie len jednej ponuky, ktorá zároveň prekročila predbežnú hodnotu zákazky. Kým totiž predpokladaná hodnota zákazky bola 95 miliónov eur bez DPH, predložená ponuka bola na viac ako 147 miliónov eur.



Bratislavský magistrát pri zrušení pôvodnej súťaže pre TASR uviedol, že napriek zdržaniu v procese verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa predpokladá, že s modernizáciou by mohol začať v plánovanom termíne, teda v roku 2026. Financovanie projektu z eurofondov podľa neho ohrozené nie je, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo a je plánované až po vyhodnotení verejnej súťaže.