Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Regióny

Bratislava vyhlásila obstarávanie na cyklotrasu v úseku Devín-Sihoť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Projekt rieši návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v koridore Devínskej cesty v úseku od križovatky ulíc Devínska cesta - Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihoť (BVS Vodáreň).

Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava hľadá zhotoviteľa cyklotrasy na Devínskej ceste v úseku medzi mestskou časťou Devín a ostrovom Sihoť. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejného obstarávanie (ÚVO).

"Projekt rieši návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v koridore Devínskej cesty v úseku od križovatky ulíc Devínska cesta - Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihoť (BVS Vodáreň)," spresnil bratislavský magistrát v oznámení.

Dodal, že na začiatku a na konci sa navrhovaná cyklotrasa bude napájať na existujúce cyklotrasy. V opise predmetu zákazky tiež uviedol, že základná šírka cyklotrasy sú tri metre a celková dĺžka riešeného úseku je takmer 3,5 km. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 20. októbra.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej