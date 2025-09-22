< sekcia Regióny
Bratislava vyhlásila obstarávanie na cyklotrasu v úseku Devín-Sihoť
Projekt rieši návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v koridore Devínskej cesty v úseku od križovatky ulíc Devínska cesta - Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihoť (BVS Vodáreň).

Bratislava 22. septembra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava hľadá zhotoviteľa cyklotrasy na Devínskej ceste v úseku medzi mestskou časťou Devín a ostrovom Sihoť. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejného obstarávanie (ÚVO).
"Projekt rieši návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v koridore Devínskej cesty v úseku od križovatky ulíc Devínska cesta - Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihoť (BVS Vodáreň)," spresnil bratislavský magistrát v oznámení.
Dodal, že na začiatku a na konci sa navrhovaná cyklotrasa bude napájať na existujúce cyklotrasy. V opise predmetu zákazky tiež uviedol, že základná šírka cyklotrasy sú tri metre a celková dĺžka riešeného úseku je takmer 3,5 km. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 20. októbra.
