Bratislava vyhlásila súťaž na nákup bytov na náhradné nájomné bývanie

Bratislava 19. júla (TASR) - Mesto Bratislava vyhlásilo súťaž na nákup bytov určených na náhradné nájomné bývanie. Celková odhadovaná hodnota tendra je 13,3 milióna eur bez DPH. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 19. augusta. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Hlavné mesto chce nakúpiť jednoizbové byty za 4,7 milióna eur bez DPH, dvojizbové byty za 5,5 milióna eur bez DPH a trojizbové za zhruba tri milióny eur bez DPH. Nehnuteľnosti sa majú nachádzať na území Bratislavy a najneskôr do konca roka 2023 musí byť podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.



V prípade jednoizbových bytov plánuje mesto kúpiť taký počet bytov, ktorých kúpna cena v súčte dosiahne maximálne 5,67 milióna eur s DPH, pričom maximálna nákupná cena za jeden štvorcový meter (m2) bude 3150 eur s DPH.



Pri dvojizbových má záujem o taký počet bytov, ktorých kúpna cena v súčte dosiahne maximálne 6,6 milióna eur s DPH, pričom maximálna nákupná cena za jeden m2 bude 3000 eur s DPH.



Pri trojizbových plánuje kúpiť taký počet bytov, aby kúpna cena v súčte dosiahla 3,66 milióna eur s DPH, pričom maximálna nákupná cena za jeden m2 bude 2850 eur s DPH.



Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov. Zaoberať sa musí aj povinnosťou zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov z reštituovaných bytov. Problém rieši magistrát, podľa ktorého by do piatich rokov mohlo v hlavnom meste pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Docieliť to chce rekonštrukciou starších mestských bytov, vlastnou výstavbou, kúpou bytov i spoluprácou s developermi.